Вакцина для детей от COVID-19 спровоцировала в Кузбассе массовые возражения

В Сети жители Кемеровской области возмутились "принудительной" вакцинацией граждан. По мнению интернет-пользователей, привитые и те, кто не поставил вакцину, заражаются и переносят COVID-19 одинаково, из-за чего многие не видят смысла в уколе.

– Почему везде идет принуждение к вакцинации, запугивание увольнениями и манипуляция детьми? С потолка взятые цифры не убеждают народ! – задалась вопросом женщина.

При этом из официального ответа представителей регионального Министерства здравоохранения следует, что прививка от опасного китайского вируса, как и любая другая, не может полностью защитить человека от вероятности инфицирования. Однако, со слов медиков, она способствует развитию иммунитета, что в будущем обезопасит гражданина от возможных осложнений. Специалисты отметили, что препарат важен не только для взрослого, но и для растущего организма.

– Ставить вакцину или нет – каждый гражданин решает для себя самостоятельно. За несовершеннолетнего ребенка решение принимают его родители/опекуны, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что первая партия "детской" вакцины от COVID-19 прибыла в Кузбасс.