Накануне Сергей Цивилев рассказал, что его предложение о повышении заработных плат было принято руководством почти всех предприятий. Губернатор заявил, что за первые три квартала 2021 года увеличение зарплат уже проходило, однако в четвертом квартале было решено обратить внимание в первую очередь на простых рабочих.

‒ Кто-то добавляет 10%, кто-то 5%, кто-то 3%, но большинство выходит на цифру 10% сейчас. С учетом того, что было сделано повышение еще за первые три квартала, все наши предприятия уверенно выходят на цифру 10%, кто-то 15% и кто-то даже 18%, ‒ сообщил глава Кузбасса в своем Telegram-канале.

Сергей Цивилев подчеркнул, что власти будут следить за тем, чтобы новая заработная плата действительно поступала рабочим.

Конкретные предприятия главой региона названы не были.