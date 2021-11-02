"В среднем на 10%": Сергей Цивилев заявил о готовности предприятий поднять зарплату рабочим

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что предприятия готовы поднять заработную плату работникам в среднем на 10%.

Накануне Сергей Цивилев рассказал, что его предложение о повышении заработных плат было принято руководством почти всех предприятий. Губернатор заявил, что за первые три квартала 2021 года увеличение зарплат уже проходило, однако в четвертом квартале было решено обратить внимание в первую очередь на простых рабочих.

‒ Кто-то добавляет 10%, кто-то 5%, кто-то 3%, но большинство выходит на цифру 10% сейчас. С учетом того, что было сделано повышение еще за первые три квартала, все наши предприятия уверенно выходят на цифру 10%, кто-то 15% и кто-то даже 18%, ‒ сообщил глава Кузбасса в своем Telegram-канале.

Сергей Цивилев подчеркнул, что власти будут следить за тем, чтобы новая заработная плата действительно поступала рабочим.


Конкретные предприятия главой региона названы не были.

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