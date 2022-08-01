Накануне вечером, 31 июля, ленинск-кузнечане сообщили, что из окна жилого дома якобы выпал ребенок. По словам горожан, инцидент произошел в одном из домов Ленского переулка.
‒ Здравствуйте, 31.07 выпал ребенок из окна. <...> ребенок в реанимации, ‒ заявили жители Ленинска-Кузнецкого.
При этом очевидцы в комментариях начали утверждать, что якобы видели юного горожанина стоящем у окна еще до инцидента. Возраст и пол пострадавшего не уточняются.
Информация об инциденте выясняется.
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