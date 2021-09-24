"В подвале стоит озеро из нечистот": жители кузбасского города возмутились ремонтом своего подъезда

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В Междуреченске горожане выразили недовольство затянувшимся ремонтом, который доставляет жильцам подъезда серьезные неудобства.

В социальных сетях появилась запись от возмущенного жителя города Междуреченск. Мужчина сообщил, что в первом подъезде дома № 18 на улице Дзержинского стоит ужасный запах и сырость. Дело в том, что летом в подъезде был начат ремонт, который не завершен до сих пор. К тому же, подвал затоплен жидкостью из канализационных труб.


На видео, которое автор приложил к публикации, заметна отвалившаяся штукатурка, грязь и вода в подвале.

Сам лично 2 дня назад залазил в этот подвал. Ситуация аховая. Течет стояковая труба по холодной воде. Выбиты 2 канализационных стояка. В подвале стоит озеро из нечистот. Постоянная непрекращающаяся стойкая вонь в квартире, поддержали автора записи в комментариях.

Администрация Междуреченска сообщила, что сообщение передано в управляющую компанию. Отмечается, что ответ на обращение должен прийти не позднее 28.09.21.

Фото: Вконтакте / Типичный Междуреченск Новости

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