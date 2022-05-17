В Новосибирске на берегу Оби появится жилой квартал с собственным выходом к реке

Иногда, чтобы набраться сил после напряженного рабочего дня, хочется побыть в тишине, вдохнуть тягучий аромат хвои, прогуляться с семьей или посидеть с ноутбуком на берегу Оби. Но для большинства жителей мегаполиса это возможно только на выходных. На рынке недвижимости Новосибирска появился новый жилой квартал, где ежедневно можно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.
Квартал "Сосновый бор" – новая локация строительной компании "Акация". В портфолио застройщика жилые комплексы: "Акация на Красногорской", "Акация на Ватутина" и "Акация на Лежена". Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом "Акация на Красногорской", по данным мэрии Новосибирска, стала самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в Новосибирске.
Квартал "Сосновый бор" расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу реки Обь в окружении соснового бора. Приобретя здесь жилье, вы ощутите все плюсы жизни на природе. Возможность устраивать пикники, наслаждаться рыбалкой или пробежками, созерцать красоту и величие Кудряшовского бора.
В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности – школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта "Кудряшовский", крупнейшие розничные сети "Пятерочка", "Мини Лента", "Магнит", "Магнит Косметик", "Фасоль", пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом – остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.
Квартал "Сосновый бор" – крупнопанельные многоквартирные дома, которые строятся по современной быстровозводимой технологии строительства.
Современная придомовая территория, наличие парковочных мест, игровая зона с травмобезопасным покрытием, отсутствие сквозного проезда машин через детскую площадку, свой выход на набережную Оби – все это способствует комфорту и безопасности будущих новоселов.
Загрузка комментариев