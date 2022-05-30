Конкурс проводился в двух возрастных группах: 7-11 лет и 12-16 лет. Юным кузбассовцам предлагалось предоставить работы в двух направлениях: "изобразительное искусство" и "видеоролик". В общей сложности на конкурс поступило 215 работ, выполненных учащимися образовательных учреждений из самых разных городов и районов Кемеровской области.

Накануне в пресс-центре ГУ МВД России по Кемеровской области были подведены итоги областного конкурса детского творчества. В состав жюри вошли сотрудники центра по противодействию экстремизму, отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних и культурного центра областного полицейского Главка, члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области, представители Кемеровского городского совета народных депутатов, Кузбасского центра дополнительного образования и кибердружины "Гроза".

– Перед нами стояла непростая задача, так как подход к реализации той или иной творческой идеи у ребят был индивидуальный, особенный, и хотелось отметить каждого участника за неординарность и свежесть мысли. Я очень рад, что так много школьников прислали работы, посвященные профилактике экстремизма и терроризма. Это значит, что подрастающее поколение понимает всю важность и серьезность темы конкурса, – отметил член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Михаил Шкуропатский.

Победители конкурса "Мир без террора!" будут объявлены в ближайшее время. Торжественная церемония награждения пройдет на площадке Кузбасского центра дополнительного образования.