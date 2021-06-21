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В кемеровском цирке артисты провели открытый урок для детей

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18 июня в Кемеровском цирке в рамках Общероссийской программы ФКП "Росгосцирк" "Цирк – детям села" состоялась открытая репетиция артистов программы "Цирк на воде" "Остров сокровищ" для участников Всероссийского конкурса Росгосцирка "Юный художник" и ребят из отдаленных населенных пунктов Кемеровской области-Кузбасса.

Более 450 ребятишек из разных деревень окунулись в волшебный мир цирка. Желающие смогли присоединиться к бодрой разминке артистов, которая проводится каждый раз перед выходом на манеж. Ребята попробовали себя в жанре клоунады, примеряли роль самого веселого артиста и научились некоторым цирковым трюкам эквилибристики.


Артисты программы "Цирк на воде" приоткрыли юным зрителям тайну настоящего циркового искусства, объяснили основы дрессуры животных. Самым главным подарком для детей стала фотосессия в каскаде сверкающих фонтанов посреди огромного озера на манеже Кемеровского цирка.


Каждый желающий может посмотреть грандиозное шоу "Цирк на воде" "Остров сокровищ" до 11 июля.

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