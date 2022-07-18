Въезд автомобилей на площадь у аэропорта в Новокузнецке попал под запрет

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Руководство аэропорта в южной столице Кузбасса запретило автомобилистам въезжать на привокзальную площадь.

С понедельника, 18 июля, для автомобилистов в Новокузнецке начал действовать новый запрет на выезд транспорта на территорию городского аэропорта. Отмечается, что такие меры приняты в связи с проведением благоустройство площади объекта.

– Принято решение начать второй этап еще до завершения первого, увеличив задействованные мощности, – сказали в пресс-службе воздушной гавани.

В свою очередь, теперь строители одновременно будут заниматься ремонтом всего участка перед аэровокзалом. Однако даже примерные сроки завершения работ до сих пор не разглашаются.


Автомобилистов попросили парковать свой транспорт на временной автостоянке, что расположена вдоль дороги к аэропорту.

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