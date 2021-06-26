Въехавший в забор автомобилист погиб за рулем легковушки в Кузбассе

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Жители Кемеровской области распространили информацию о трагическом инциденте, произошедшем в поселке Пионер. Вместе с сообщением о происшествии был опубликован и ролик с последствиями аварии.

Из опубликованной в Сети информации известно, что в смертельное ДТП попала отечественная легковушка. В качестве доказательств своих слов очевидцы прикрепили к сообщению несколько фотографии, на которых видно, как автомобиль, въехавший в металлический забор, был сильно поврежден вследствие аварии.


Так, у легковушки была смята кабина, а также выбито лобовое стекло. Пользователи Сети также уточнили, что погиб мужчина. О других участниках аварии не сообщалось, машина на момент совершения снимков находилась на том же месте, где и попала в аварию.


Однако позже стало известно, что автомобилист погиб еще до столкновения с препятствием. Как пишут VSE42.Ru со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф, информация соответствуют действительности. В учреждении также уточнили, что 51-летний водитель, находившийся за рулем отечественной легковушки, скончался еще в дороге. Произошло это из-за обострения хронического заболевания.


Кроме мужчины, находившегося за рулем, пострадавших нет.

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