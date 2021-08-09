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В честь 300-летия Кузбасса прошел крупный киберспортивный ивент

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1 августа состоялся завершающий финал крупномасштабного киберспортивного мероприятия по дисциплинам Dota 2, Fortnite, Hearthstone, FIFA 21 и NBA 2K21 — KUZBASS ESPORTS OPEN 2021.

Открытые соревнования проходили в формате онлайн с 15 июля по 1 августа и смогли объединить множество игроков из России и стран СНГ. Общий призовой фонд турниров составил 300 000 рублей.


На отборочных этапах все игроки продемонстрировали разную степень подготовленности и участия, но все без исключения рвались к победе.По итогам стадии квалификаций в финал смогли пробиться лучшие из лучших.


Финальная стадия каждой из дисциплин прошла в прямом эфире при участии студии аналитики и комментаторов киберспортивного холдинга SGL.

- Впечатления у меня супер положительные, я же выиграл. Сам по себе формат турнира выбран наилучший из возможных, что по сетке (ни сразу на вылет, ни швейцарка) и непосредственно по колодам (ни специалист, ни царь горы), - прокомментировал финал победитель турнира по Hearthstone Дмитрий Зотов.
- Понравилась организация турнира, все прошло быстро и без задержек. Также хочется отметить, что мы играли в режиме UT. Это большой шаг вперёд в развитии уровня конкуренции на турнирах, и большинству топ-игроков стало интересно побороться за главный приз, - поделился впечатлениями участник турнира и профессиональный киберспортсмен в FIFA 21 Олжас Есентаев.

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Мяус Сергей Анатольевич: “При организации празднования 300-летия Кузбасса мы хотели уделить особое внимание нашей молодежи, поскольку они - это будущее нашего региона. Мы надеемся, что прошедшие турниры создали хороший задел для развития киберспорта в регионе и Кемеровская область теперь по праву ворвется в число регионов-локомотивов в этом направлении”.

- Прошедший праздник киберспорта - отличный симбиоз региональных властей и бизнеса при организации спортивного события, особенно в условиях коронавирусной обстановки. Мы надеемся и в дальнейшем поддерживать высокий соревновательный уровень и ждем, что существующая нормативная база будет существенно доработана соответствующей федерацией, поскольку киберспорт развивается с одной стороны по схожим с классическим спортом канонам, но с другой стороны, требует учета своей специфики, - отметил управляющий партнер SGL Esports Пислевич Дмитрий.

Проект "KUZBASS ESPORTS OPEN 2021" организован государственным автономным учреждением "Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса" совместно с киберспортивным холдингом SGL с целью сделать соревнования по компьютерному спорту более доступными самой широкой аудитории молодежи.

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