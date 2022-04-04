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"В больнице еще Новый год!": сотрудники кемеровского медучреждения не убрали елку

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Фото:  

Фотография наряженной елки у кемеровской больницы появилась на странице местной активистки.

Кемеровская активистка поделилась фотографией наряженной елки на территории клинической больницы №11. По ее словам, до сих пор неубранный новогодний атрибут связан с хаосом в медучреждении.

– Очень легко в медицинском учреждении понять роль главного врача в организации рабочих процессов и порядок ли у него! – сказано в сообщении.

В больнице информацию о висящих игрушках подтвердили. Сотрудник больницы удивился, что это вызвало недовольство кемеровчан.

– Елка стоит основательно, игрушки уберем в ближайшее время, – сказали представители поликлиники журналисту интернет-журнала AVOKADO.

Фото: Telegram / РЕВИЗОРРО Здравоохранения Кузбасса


Напомним, ранее большие тараканы атаковали кемеровскую больницу.

Да!
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