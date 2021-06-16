Ужесточенные ограничения из-за коронавируса вернулись в Кузбасс

С 15 по 30 июня на территории Кемеровской области попали под запрет ранее разрешенные массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек. К ним же относится IX Всероссийский форум рабочей молодежи. Также приостанавливается работа общепита в период с 2:00 до 6:00. Исключением остаются доставка и заказы навынос. С этого же дня прекращают деятельность фуд-корты, расположенные в ТЦ и ТРЦ.

Помимо этого власти рекомендовали кузбасским работодателям перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также людей в возрасте 65 лет и выше, беременных женщин и тех, кто имеет хронические заболевания.

На 50% снижается заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов. Также вполовину уменьшается число зрителей на запланированных спортивных мероприятиях.

В то же время объекты придорожного сервиса работают в обычном режиме, равно как и обслуживание на территории аэропортов, ж/д и автовокзалов. Соблюдение гражданами масочного режима будет контролироваться в усиленном режиме.