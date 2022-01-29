В социальных сетях появились кадры, на которых бездомные собаки громко и агрессивно лают на окружающих в микрорайоне Южный. Всего насчитывается около 20 собак.

– "Уже нет сил это терпеть" ,"Боишься выйти на улицу, когда они носятся", – прокомментировал автор поста.

Многие пользователи поддержали недовольство. Однако есть и те, кто высказался в защиту бездомных животных.

— Ну давайте всех истребим , и собак и кошек и в лесах всех животных , они же жить мешают и кушать просят <...> , — возразил подписчик сообщества.

Напомним, недавно стая бродячих собак напала на женщину в Новокузнецке.