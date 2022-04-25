На платформе "Кузбасс-Онлайн" появился ряд жалоб касательно состояния воды в Белове.

Жители отмечают, что грязная, ржавая вода бежит уже у них на протяжении нескольких месяцев.

– "Более трех месяцев идет грязная вода", "Уже четыре месяца с горячего крана течет рыжая вода, за что мы платим деньги каждый месяц", – сказано в сообщениях.

Горожане передают, что обращались по этому факту с жалобами, однако проблему не устранили и у людей возникли сложности с купанием детей. Они опасаются за возможные последствия использования воды.

Администратор портала ответил, что принял сообщение и передал жалобу в соответствующую инстанцию.