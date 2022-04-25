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"Уже четыре месяца": кузбассовцы пожаловались на рыжую воду из крана

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Беловчане массово пожаловались на водопровод плохого качества. Ржавая вода идет уже несколько месяцев.

На платформе "Кузбасс-Онлайн" появился ряд жалоб касательно состояния воды в Белове.


Жители отмечают, что грязная, ржавая вода бежит уже у них на протяжении нескольких месяцев.

– "Более трех месяцев идет грязная вода", "Уже четыре месяца с горячего крана течет рыжая вода, за что мы платим деньги каждый месяц", – сказано в сообщениях.

Горожане передают, что обращались по этому факту с жалобами, однако проблему не устранили и у людей возникли сложности с купанием детей. Они опасаются за возможные последствия использования воды.


Администратор портала ответил, что принял сообщение и передал жалобу в соответствующую инстанцию.

Да!
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