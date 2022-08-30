В одном из пабликов "ВКонтакте" появилась фотография, сделанная на улице Гурьевска в минувшее воскресенье. Горожане запечатлели на камеру обнаженного мужчину, расположившегося в кустах у дороги.

‒ "Среди белого дня ужас какой", "Дядя, вы чего?", "Солнечные ванны человек принимает!" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались комментаторы.

При этом гурьяне отметили, что периодически замечают данного мужчину в запечатленном на фото месте. По словам горожан, он спит в кустах, а также справляет туда нужду.