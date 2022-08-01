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"Ужас": кемеровчане запечатлели на фото последствия непогоды

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Фото:  

Жители кузбасской столицы сообщили о том, с чем им пришлось столкнуться из-за сильного дождя.

Сегодня, 1 августа, в Кемерове прошел ливень, сопровождающийся градом. В редакцию AVOKADO обратился постоянный читатель, проживающий в одном из домов на бульваре Строителей. Молодой человек рассказал, что мощный поток дождевой воды залил все дороги во дворе. В подтверждение своих слов горожанин предоставил снимок.

‒ Ужас какой-то, град сильный был. Дождь лил, затопило весь двор, ‒ посетовал кемеровчанин в разговоре с журналистом AVOKADO.
Фото:  

Кроме того, в социальных сетях начали появляться фотографии крупного града, который был замечен горожанами близ аэропорта, а также в микрорайоне Южный. Комментаторы отметили, что обнаруживали и более крупные фрагменты льда, а также обеспокоились целостью автомобилей, оставленных на улице.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Ранее горожане поделились с редакцией AVOKADO кадрами, на которые попал прошедший сегодня град.

Да!
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