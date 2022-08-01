Сегодня, 1 августа, в Кемерове прошел ливень, сопровождающийся градом. В редакцию AVOKADO обратился постоянный читатель, проживающий в одном из домов на бульваре Строителей. Молодой человек рассказал, что мощный поток дождевой воды залил все дороги во дворе. В подтверждение своих слов горожанин предоставил снимок.
‒ Ужас какой-то, град сильный был. Дождь лил, затопило весь двор, ‒ посетовал кемеровчанин в разговоре с журналистом AVOKADO.
Кроме того, в социальных сетях начали появляться фотографии крупного града, который был замечен горожанами близ аэропорта, а также в микрорайоне Южный. Комментаторы отметили, что обнаруживали и более крупные фрагменты льда, а также обеспокоились целостью автомобилей, оставленных на улице.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Ранее горожане поделились с редакцией AVOKADO кадрами, на которые попал прошедший сегодня град.
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