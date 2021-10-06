Узбекские военные запланировали посетить Кузбасс

Военные из Узбекистана вступили на территорию РФ и уже успели обосноваться на Урале, чтобы ознакомиться с опытом боевой подготовки самой большой страны мира.

— Делегация вооруженных сил РУз во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа полковником Зокиржоном Сайфутдиновым прибыла в Екатеринбург для знакомства с опытом организации боевой подготовки и повседневной деятельности ЦВО, — передает данные от ЦВО Sputnik.

Отмечается, что в планах иностранцев добраться до штаба ЦВО, а также посетить базы в Самарской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Визит представителей вооруженных сил закончится уже 16 сентября. Все учения будут проведены в соответствии с планом международного военного сотрудничества.