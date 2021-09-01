Увлеченный гаджетом водитель в Новокузнецке управлял автобусом ногами

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Водитель общественного транспорта переключил свое внимание с дороги на электронный гаджет, а управление рулем продолжил, но уже с помощью ног.

В сообществе социальной сети пассажиры из южной столицы Кузбасса рассказали о небрежном вождении водителя общественного транспорта. Автор поста заверил, что во время поездки автомобилист переключил все внимание на телефон, а руль в этот момент придерживал своими коленями, что возмутило очевидцев.


В комментариях подписчики сообщества, где появился кадр, заверили, что подобное часто происходит в общественном транспорте по всей территории Кемеровской области.

– Из таких кадров можно уже сериал снимать, – указал зритель.

При этом нашлись и те, кто оправдали поступок машиниста. По мнению заступников, управление автобусом – это очень тяжелая работа и времени на отдых в течение дня машинистам критически не достает.

– Попробуйте отработать хотя бы на легковой машине 12-16 часов. Просто человек отдыхает, как ему удобно, – выразил мнение кузбассовец.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что мэр Кемерова заявил о перспективе создания нового "кольцевого" маршрута.

Фото: Instagram / ЧП|ДТП Новокузнецк

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