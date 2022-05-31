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Утренний пожар в кемеровских садах уничтожил два дома

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В столице Кузбасса в понедельник, 30 мая, разгорелся пожар, который полностью испепелил два садовых дома. Все подробности о событии AVOKADO сообщили в экстренных службах.

Два частных садовых дома сгорели утром в СНТ "Аэропорт". По данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о пожаре на кемеровской улице 6-я аллея поступил диспетчеру еще вчера в 11:25. После звонка на тушение были отправлены 11 человек на трех автоцистернах.

На момент прибытия первого подразделения горели два садовых дома. Была угроза распространения огня на еще один участок, – уточнила собеседница AVOKADO.

В результате борцам с огнем удалось не допустить возгорания в соседних домах. Общая площадь пожара составила 45 "квадратов". Полностью ликвидировать пламя удалось а 11:43. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Предварительно, причина произошедшего нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Да!
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