Утренний пожар в кемеровских садах уничтожил два дома

Два частных садовых дома сгорели утром в СНТ "Аэропорт". По данным ГУ МЧС по Кузбассу, сигнал о пожаре на кемеровской улице 6-я аллея поступил диспетчеру еще вчера в 11:25. После звонка на тушение были отправлены 11 человек на трех автоцистернах.

– На момент прибытия первого подразделения горели два садовых дома. Была угроза распространения огня на еще один участок, – уточнила собеседница AVOKADO.

В результате борцам с огнем удалось не допустить возгорания в соседних домах. Общая площадь пожара составила 45 "квадратов". Полностью ликвидировать пламя удалось а 11:43. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Предварительно, причина произошедшего – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.