Утренний пожар охватил строение в Заводском районе Кемерова

Сигнал о пожаре в одноэтажном нежилом строении на улице Карла Маркса в Заводском районе кузбасской столицы поступил борцам с огнем сегодня утром, 18 ноября, около 5:26 по местному времени, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Кемеровской области.

– На момент прибытия первого подразделения из здания шел дым. В одном из помещений огонь полностью уничтожил мебель, вещи. В результате инцидента никто не пострадал, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Пламя удалось ликвидировать в 05:43. На его тушение выезжали 18 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.