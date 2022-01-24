Утреннее землетрясение произошло вблизи кузбасского города

Согласно данным Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, сегодня, 24 января, в 08:01 по местному времени в Кузбассе были зарегистрированы подземные толчки.

Исходя из информации оперативной сводки, координаты эпицентра землетрясения: 53.63 широты и 87.95 долготы. Таким образом, сейсмособытие произошло неподалеку от Междуреченска.

Интенсивность подземных толчков составила 2,6, магнитуда ‒ 2,5 балла. Характер события ‒ earthquake, что означает, что причиной его возникновения стали природные процессы.