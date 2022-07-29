Утреннее ДТП затруднило проезд по оживленной улице в Кемерове

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Утром в пятницу, 29 июля, в кузбасской столице не поделили проезжую часть две иномарки, из-за чего движение по одной из дорожных полос стало невозможным.

Интернет-пользователь рассказали о ДТП, что произошло сегодня на ул. Сибиряков-Гвардейцев до пересечения с ул. Терешковой. Автор прикрепил видео с последствиями аварии и указал, что в результате столкновения крайняя правая полоса на участке оказалась полностью занята. Судя по кадрам, две легковушки столкнулись боковыми сторонами.


В ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал об инциденте поступил в ведомство сегодня 29 июля в 08.55.

На пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой произошло столкновение двух автомобилей "Ниссан" и "Шкода". Оба автомобиля двигались в попутном направлении, в настоящее время устанавливается степень вины участников, уточнила собеседница.

Предварительно, никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Видео: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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