Утреннее ДТП спровоцировало серьезную пробку на кемеровском проспекте

Авария произошла сегодня утром в самом центре города Кемерово, что несколько затруднило движение автомобилей, пишет "МК в Кузбассе". Очевидцы указали, что две легковушки попали в ДТП посреди Советского проспекта в 8:00, когда там был час пик. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся со вторым участником.

На кадрах видно, что существенных повреждений у авто нет, однако они поставили аварийный знак на проезжую часть. Также заметна длинная пробка из машин, начало которой не уместилось на фотографии.

Информации о пострадавших нет. В свою очередь в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном происшествии в ведомстве нет. Можно предположить, что автолюбители смогли договориться без стражей закона.