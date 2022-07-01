Утреннее ДТП спровоцировало серьезную пробку на кемеровском проспекте

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В кузбасской столице утро 1 июля выдалось неспокойным: в центре города в час пик произошло столкновение двух машин.

Авария произошла сегодня утром в самом центре города Кемерово, что несколько затруднило движение автомобилей, пишет "МК в Кузбассе". Очевидцы указали, что две легковушки попали в ДТП посреди Советского проспекта в 8:00, когда там был час пик. Предположительно, один из водителей выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся со вторым участником.


На кадрах видно, что существенных повреждений у авто нет, однако они поставили аварийный знак на проезжую часть. Также заметна длинная пробка из машин, начало которой не уместилось на фотографии.


Информации о пострадавших нет. В свою очередь в кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнала о подобном происшествии в ведомстве нет. Можно предположить, что автолюбители смогли договориться без стражей закона.

Да!
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