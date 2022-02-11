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Утреннее ДТП парализовало движение в час пик в кемеровском районе

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Жители областного центра стали свидетелями аварии в Заводском районе: два автомобиля не смогли поделить дорогу, из-за чего произошел контакт.

Об инциденте редакции интернет-журнала AVOKADO сообщила местная жительница. По словам собеседницы, кадры сделаны около 7:50 по местному времени в Заводском районе кузбасской столицы.

На Автозаводской произошло ДТП. Участники стоят посреди дороги, из-за чего образовалась серьезная пробка, а все на работу спешат,– поделилась подробностями девушка.

Судя по данным сервиса "Яндекс пробки", серьезных автомобильных заторов в городе нет, однако, движение на указанном участке дороги обозначено красными полосами, что означает, что проезд затруднен.

Да!
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