Утреннее ДТП парализовало движение на оживленном кемеровском перекрестке

Жители столицы Кузбасса оперативно поделились кадрами с места утреннего ДТП на пересечении улицы Институтской с проспектом Кузбасским. Судя по фотографиям, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и автомобиль реанимации. Иные сведения не разглашаются. Однако автор поста предупредил земляков, чтобы те корректировали свое движение с учетом случившегося, поскольку на участке образовался автомобильный затор.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где факт аварии подтвердили. На место уже выдвинулись стражи закона. Все детали станут известны немного позже.