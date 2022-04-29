Утреннее ДТП парализовало движение на оживленном кемеровском перекрестке

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Ранним утром на одном из кемеровских перекрестков произошла авария, которая затруднила движение по городу. На место прибыла машина реанимации и спасатели.

Жители столицы Кузбасса оперативно поделились кадрами с места утреннего ДТП на пересечении улицы Институтской с проспектом Кузбасским. Судя по фотографиям, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и автомобиль реанимации. Иные сведения не разглашаются. Однако автор поста предупредил земляков, чтобы те корректировали свое движение с учетом случившегося, поскольку на участке образовался автомобильный затор.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где факт аварии подтвердили. На место уже выдвинулись стражи закона. Все детали станут известны немного позже.

Да!
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