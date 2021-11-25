"Утопает в мусоре": кемеровчанка пожаловалась на состояние своего двора

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Жительница кузбасской столицы сообщила о неудовлетворительном состоянии одного из дворов. Городские власти ответили на жалобу.

Накануне в социальных сетях появились фотографии, сделанные во дворе дома № 15 на улице Спартака. Автор снимков сообщила, что что на четыре здания приходится лишь один небольшой контейнер для мусора, а второй и вовсе сломан на протяжении уже десяти месяцев.

‒ Во дворе просто склад мусора, с детьми невозможно погулять, так как пакеты с мусором растаскивают собаки, и мусор заполонил весь двор. <...> Сил уже бороться нет, когда город утопает в мусоре <...>. Куда уходят наши деньги? ‒ посетовала кемеровчанка.

На жалобу горожанки ответили представители кемеровской администрации. Они сообщили, что передали информацию специалистам для получения разъяснений от управляющей компании.


Кемеровчанка в ответ подчеркнула, что жильцы двора просят установки более крупного контейнера.

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