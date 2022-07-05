Утешивший женщину кузбассовец стал фигурантом дела о грабеже

Березовчанка засиделась допоздна на улице. Причиной этому стали семейные неурядицы. Женщина, будучи в расстроенных чувствах, сидела на лавочке и плакала, когда к ней подошел незнакомец. Мужчина начал успокаивать 58-летнюю горожанку, после чего ушел, чтобы внезапно вернуться и выдернуть из рук расстроенной березовчанки телефон стоимостью 9 000 рублей. С награбленным злоумышленник скрылся.

Через какое-то время правоохранители задержали по подозрению в преступлении ранее судимого 26-летнего местного жителя. В отношении кузбассовца возбудили дело о грабеже, сообщают в пресс-службе ГУ МВД Росссии по Кемеровской области. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Березовчанина заключили под стражу.