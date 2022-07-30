Усыпавшие детскую площадку мусором подростки разгневали кузбассовцев

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Несколько девушек вызвали возмущение жителей Кемеровской области из-за нежелания выбрасывать отходы в урну.

О проблеме сообщила в социальных сетях жительница Прокопьевска. Она рассказала, что заметила на детской площадке трех подростков, которые щелкали семечки и бросали кожуру от них прямо себе под ноги. При этом урну, которая стояла рядом, девочки проигнорировали, как и замечания от неравнодушной горожанки. Кроме того, по словам прокопчанки, подростки ответили на ее призывы не оставлять мусор на детской площадке хамством.

– На вопрос, кто это будет убирать - ответ: дворник, ему за это платят. Может мамы узнают своих детей, и проведут беседу, что придя в чужой двор, не надо гадить, и труд дворника тоже ценить надо (стиль сохранен – прим. ред.), – возмутилась жительница Кузбасса.

Мнения комментаторов разделились. Большая часть пользователей Сети осудила поведение девочек и отметила, что чистоты можно добиться лишь в том случае, если горожане проявят сознательность и не станут оставлять мусор в общественных местах. При этом некоторые кузбассовцы не увидели в поведении подростков ничего предосудительного.

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