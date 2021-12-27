Устроивший резню кузбассовец отправится в колонию до конца жизни

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Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который набросился на приятелей с ножом во время застолья. В результате действий кузбассовца погибли три человека.

Инцидент произошел в марте 2020 года в Мариинске. Местный житель, 26-летний мужчина, распивал алкоголь в компании знакомых. Во время вечернего застолья один из них обматерил мариинца, из-за чего тот разозлился. Мужчина схватил нож и начал наносить присутствующим ранения. Один из гостей смог сбежать и сообщить о происшествии сожительнице, которая вызвала правоохранителей. Прибывшие силовики задержали мариинца и вызвали "скорую", которая констатировала смерть троих человек: 34- и 57-летней женщин и 39-летнего мужчины. Кроме того, с многочисленными ножевыми ранениями был госпитализировал 28-летний потерпевший.


Эксперты заключили, что мужчина отдавал отчет своим действиям и руководил ими. Мариинец со следствием не сотрудничал и вину не признал. Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство трех лиц", ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Мужчине было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

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