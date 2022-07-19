Устроивший фотосессию на памятнике мужчина разозлил новокузнечан

Новокузнечане разместили в социальных сетях фотографию мемориала памяти горожан, погибших в "горячих точках". В центре памятника, почти под стелой, помещен велосипед. Пользователи Сети возмутились тем, что один из новокузнечан решил "устроить фотосессию" для транспортного средства.

‒ " Совсем уже", "Ну, чего уж. Давайте на тракторе заедем", ‒ высказались горожане.

При этом часть комментаторов не увидела в поступке неизвестного ничего предосудительного.