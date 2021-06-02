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Устроивший ДТП кузбассовец получил 5,5 лет колонии за смерть подростка

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Суд в Кемеровской области вынес приговор 21-летнему водителю, который в пьяном виде насмерть сбил несовершеннолетнего пешехода.

21-летний житель Топкинского района обвинялся по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. По версии следствия, осужденный в июле прошлого года сел пьяным за руль легковушки и влетел на "встречку". В это время по обочине проезжей части шел подросток, которого лихач и сбил.

— От удара 17-летнего потерпевшего отбросило на дорогу. Заметив, что подросток не подает признаков жизни, водитель с места преступления скрылся, — рассказали в областном СУ СКР.

Врачей и полицию взвали прохожие, однако пострадавший умер еще до прибытия медиков. Водителя задержали, однако вину он не признал. До вынесения приговора осужденный находился под стражей. В результате суд назначил ему 5,5 лет колонии общего режима.

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