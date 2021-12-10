Устроивший ДТП кузбасский таксист оставил пассажира без помощи

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Житель южной столицы Кемеровской области, занимавшийся извозом, бросил зажатого в автомобиле человека и попытался сбежать с места аварии.

Инцидент произошел 29 марта 2021 года в Новокузнецке. Водитель такси, 37-летний местный житель, распивал алкогольные напитки с коллегой. Когда мужчины собрались домой, новокузнечанин предложил подвезти приятеля. Будучи пьяным, таксист не справился с управлением. Автомобиль ушел в занос, выехал на встречную полосу и налетел на железобетонный блок опоры моста, в результате чего опрокинулся. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили пассажира зажатым элементами кузова. Водитель попытался скрыться от полицейских бегством, но был задержан.


Медики диагностировали пострадавшему открытые и закрытые переломы, что после экспертизы было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Таксист стал фигурантом уголовного дела за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишился водительских прав на два года.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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