Устроивший ДТП кузбасский таксист оставил пассажира без помощи

Инцидент произошел 29 марта 2021 года в Новокузнецке. Водитель такси, 37-летний местный житель, распивал алкогольные напитки с коллегой. Когда мужчины собрались домой, новокузнечанин предложил подвезти приятеля. Будучи пьяным, таксист не справился с управлением. Автомобиль ушел в занос, выехал на встречную полосу и налетел на железобетонный блок опоры моста, в результате чего опрокинулся. Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили пассажира зажатым элементами кузова. Водитель попытался скрыться от полицейских бегством, но был задержан.

Медики диагностировали пострадавшему открытые и закрытые переломы, что после экспертизы было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Таксист стал фигурантом уголовного дела за нарушение ПДД и вождение в пьяном виде. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд признал новокузнечанина виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишился водительских прав на два года.