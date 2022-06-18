Устроивший "дрифт" на детской площадке кемеровчанин понесет наказание

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Правоохранители рассказали о наказании мужчины, который сел за руль нетрезвым и отправился кататься по одному из дворов кузбасской столицы.

Накануне, 17 июня, в Сети появилось видео, снятое кемеровчанами во дворе дома на бульваре Строителей. Горожане запечатлели автомобилиста, который "кружил" прямо по газону.


Правоохранители рассказали, что получили вечером сигнал о том, что по детской площадке ездит автомобиль, допуская резкие маневры и торможения. Выяснилось, что за рулем KIA Sportage находился 40-летний мужчина с признаками опьянения. Кроме того, водительских прав у нарушителя не было. Его отстранили от управления и отправили автомобиль на спецстоянку. Водителя привлекли к ответственности по ч 3. ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения."

– Судом мужчине назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.

Примечательно, что утром того же дня тот же автомобиль уже попадал в поле зрения правоохранителей. Им управлял 30-летний нетрезвый мужчина без водительских прав, которого заметили во дворе одного из домов по проспекту Ленинградскому. Нарушителя отстранили от управления и отправили машину на охраняемую стоянку, откуда иномарку позднее забрал собственник.


В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Да!
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