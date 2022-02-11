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Устроившие погром на кемеровском бульваре хулиганы стали фигурантами уголовного дела

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Двух вандалов, которые разгромили фонари и перевернули мусорные урны на бульваре Строителей в областном центре, ждет наказание. При этом силовикам вредители сдались сами.

21– и 22-летние молодые жители кузбасской столицы стали фигурантами уголовного дела после того, как уничтожили 16 светильников и перевернули мусорный бак на бульваре Строителей. Все их буйства попали на камеру, хулиганами заинтересовались стражи закона.

– В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 3 года лишения свободы, – прокомментировали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что погром на бульваре двое парней устроили в ночь на 1 февраля. Позже дебоширы сами пришли в полицию, где раскаялись в содеянном. По предварительным данным, ущерб от их действий составил почти 125 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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