Устроившие игры на проезжей части дети встревожили кемеровчан

Кемеровчане рассказали, что дети, живущие в микрорайоне Лесная поляна, устроили игры прямо на проезжей части. По словам горожан, юные нарушители перебегали дорогу прямо перед машинами, а также отжимались и танцевали.

– Автомобили им сигналили, а детки смеялись. <...> Может быть родители узнают своих чад и проведут профилактическую работу, как делать не надо - подставлять и себя, и других людей, – высказались жители Лесной поляны.

Кроме того, очевидцам удалось снять детские "забавы" на камеру. Судя по кадрам, несколько мальчиков действительно находились в опасной близости от дороги. В один момент ребенок вышел на проезжую часть и сделал на ней несколько отжиманий, после чего перебежал дорогу.

Комментаторы возмутились поведением юных горожан и отметили, что их родителям следует внимательнее относиться к их воспитанию. Также пользователи Сети пришли в недоумение из-за взрослых, которые находились неподалеку в момент "игры" и не остановили опасные действия.