Установленная камера видеонаблюдения в туалете повергла в шок жителей кузбасского города

Пользователи из Ленинска-Кузнецкого рассказали, что в школе №8 установили камеры видеонаблюдения в туалете. По законодательству это запрещено.

По словам автора, камеру установили после того, как один из учеников проломил стену в мужском туалете.

– Деньги с родителей собирали по 50 рублей с человека <...>, – сказано в сообщении.

Журналист VSE42.Ru обратился в администрацию учебного заведения, где информацию опровергли.

– В туалетах камер нет. Дополнительные камеры видеонаблюдения установили в гардеробе, коридорах и у раковин в проходной зоне, – сообщили представители школы.

Комментаторы поделились на два лагеря: первые поддержали идею, чтобы следить за поведением школьников, вторые категорично высказались против.