Установка новой скульптуры началась в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса рассказали о работах по монтажу новой скульптурной композиции, посвященной работникам горной промышленности.

Сообщается, что скульптура "Слава шахтерскому труду" будет располагаться на улице Мурманской, в сквере Шахтерской славы Орджоникидзевского района. Автор композиции ‒ скульптор Андрей Богданов. Объект символизирует героизм шахтерского труда.

‒ По задумке автора проекта ‒ шахтеры, как три богатыря, олицетворяют собой настоящее трудовое "Братство" ( что и объединяет их в композиции), Смелость и Гордость за свое дело, ‒ рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Градоначальник сообщил, что сейчас начаты работы по установке скульптуры. После того, как будет закончен монтаж основной скульптурной композиции, рабочие облицуют каркас композитным материалом с изображениями.

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