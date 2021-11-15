Установка новой скульптуры началась в Новокузнецке

Сообщается, что скульптура "Слава шахтерскому труду" будет располагаться на улице Мурманской, в сквере Шахтерской славы Орджоникидзевского района. Автор композиции ‒ скульптор Андрей Богданов. Объект символизирует героизм шахтерского труда.
‒ По задумке автора проекта ‒ шахтеры, как три богатыря, олицетворяют собой настоящее трудовое "Братство" ( что и объединяет их в композиции), Смелость и Гордость за свое дело, ‒ рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.
Градоначальник сообщил, что сейчас начаты работы по установке скульптуры. После того, как будет закончен монтаж основной скульптурной композиции, рабочие облицуют каркас композитным материалом с изображениями.
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