Установка новогодней ели началась на площади Советов в Кемерове

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Установка главной новогодней ели Кузбасса началась в областном центре

Соответствующую информацию корреспонденту AVOKADO сообщили в кемеровской мэрии. Отмечается, что монтаж металлической конструкции основания начнется в ближайшее время.

В ближайшее время начнется монтаж конструкции основания высотой 2,1 метра и диаметром 7,7 метров. Подиум будет оформлен в новогодней стилистике. Далее специалисты приступят к монтажу основания светодинамической ели, сообщили в администрации города.

Работы по установке праздничного дерева ориентировочно будут завершены в течении двух недель.


Стоит отметить, что "рост" хвойной красавицы достигает почти 25 метров. В ее ветви специалисты вплетут по три яркие гирлянды синего, красного и белого цветов. Также украшением конструкции станут 1800 елочных шаров, диаметр которых 10, 15 и 20 сантиметров.

Да!
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