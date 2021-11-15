Установка новогодней ели началась на площади Советов в Кемерове

Соответствующую информацию корреспонденту AVOKADO сообщили в кемеровской мэрии. Отмечается, что монтаж металлической конструкции основания начнется в ближайшее время.
– В ближайшее время начнется монтаж конструкции основания высотой 2,1 метра и диаметром 7,7 метров. Подиум будет оформлен в новогодней стилистике. Далее специалисты приступят к монтажу основания светодинамической ели, – сообщили в администрации города.
Работы по установке праздничного дерева ориентировочно будут завершены в течении двух недель.
Стоит отметить, что "рост" хвойной красавицы достигает почти 25 метров. В ее ветви специалисты вплетут по три яркие гирлянды синего, красного и белого цветов. Также украшением конструкции станут 1800 елочных шаров, диаметр которых 10, 15 и 20 сантиметров.
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