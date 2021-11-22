Установка хоккейной коробки началась на центральной площади Кемерова

В понедельник, 22 ноября, в администрации Кемерова сообщили, что а площади Советов в центре города рабочие устанавливают хоккейную коробку. Заливка льда будет происходить в вечернее время.

– На ледовой площадке размером около 800 кв.метров будут проходить детские товарищеские матчи. Также хоккейная коробка к услугам кемеровчан и гостей города, – отметили в мэрии.

Днем и вечером кемеровчане смогут брать в прокат коньки и другой спортинвентарь, а сама коробка будет открыта круглосуточно.