+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Усталые водители на автобусах со сломанными тормозами выходили на рейсы в Кузбассе

0
Фото:  

Правоохранители обнаружили, что некоторые автобусы, курсирующие между городами Кемеровской области, оказались непригодны для эксплуатации.

Накануне, 5 июня, сотрудники кемеровской ГИБДД провели проверку междугородных автобусов. Среди прочего, инспекторы обследовали транспорт на предмет законности перевозок, проверили техническое состояние, выполнение требований по организации и проведению медицинского осмотра водителей, а также наличие и исправность тахографов. В результате было обнаружено и пресечено более десяти нарушений.

‒ Детальный осмотр показал, что некоторые из автобусов вышли на линию с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, а именно с неисправными тормозной системой и рулевым управлением, ‒ рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.

Кроме того, выяснилось, что некоторые водители работают с нарушением режима труда и отдыха. Правоохранители напомнили, что утомление за рулем несет в себе прямую угрозу как для самого автомобилиста, так и для его пассажиров. За это нарушение предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36933

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined