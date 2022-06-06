Усталые водители на автобусах со сломанными тормозами выходили на рейсы в Кузбассе

Накануне, 5 июня, сотрудники кемеровской ГИБДД провели проверку междугородных автобусов. Среди прочего, инспекторы обследовали транспорт на предмет законности перевозок, проверили техническое состояние, выполнение требований по организации и проведению медицинского осмотра водителей, а также наличие и исправность тахографов. В результате было обнаружено и пресечено более десяти нарушений.

‒ Детальный осмотр показал, что некоторые из автобусов вышли на линию с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена, а именно с неисправными тормозной системой и рулевым управлением, ‒ рассказали в пресс-службе ОГИБДД по городу Кемерово.

Кроме того, выяснилось, что некоторые водители работают с нарушением режима труда и отдыха. Правоохранители напомнили, что утомление за рулем несет в себе прямую угрозу как для самого автомобилиста, так и для его пассажиров. За это нарушение предусмотрен штраф от полутора до двух тысяч рублей.