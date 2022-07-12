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"Усопших мусором завалили": кучи мусора на кладбище шокировали киселевчан

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Мусор заполонил одно из кладбищ в кузбасском городе, о чем местные жители рассказали в социальных сетях.

Речь идет о кладбище шахты 12, где образовались огромные кучи отходов, которые, по словам его посетителей, расположены спустя каждые 50 метров.

По новостям показывают- мусор вывозят с кладбища!!! На деле, то что вы видите каждые 50 м кучи огромные!! Кому и чему верить?? Вопрос?? Усопших мусором завалили. Наведите порядок!! сокрушился интернет-пользователь.

В комментариях к публикации появился ответ от местных чиновников. Представители администрации заявили, что мероприятия по частичной уборке мусора на центральных улицах кладбища, расположенного в районе 12 шахты, уже были выполнены. К расчистке территорий привлекались три единицы специальной техники.

Фото: ВКонтакте / "Новости Прокопьевск Киселёвск"

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