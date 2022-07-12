Речь идет о кладбище шахты 12, где образовались огромные кучи отходов, которые, по словам его посетителей, расположены спустя каждые 50 метров.

– По новостям показывают- мусор вывозят с кладбища!!! На деле, то что вы видите каждые 50 м кучи огромные!! Кому и чему верить?? Вопрос?? Усопших мусором завалили. Наведите порядок!! – сокрушился интернет-пользователь.

В комментариях к публикации появился ответ от местных чиновников. Представители администрации заявили, что мероприятия по частичной уборке мусора на центральных улицах кладбища, расположенного в районе 12 шахты, уже были выполнены. К расчистке территорий привлекались три единицы специальной техники.