ООО "Рекламная группа "ВСЁ про ВСЁ" уведомляет о готовности предоставлять услуги по изготовлению агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Кемеровской области созыва 2018-2023 годов по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22, а также депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов седьмого созыва 19 сентября 2021 года.
Услуги предоставляются только после заключения договора и 100% предоплаты из избирательного фонда кандидата. НДС не предусмотрен. Стоимость услуг дизайнера - от 500 рублей за макет. Срок изготовления макета - 3-5 дней с момента оплаты. При срочности выполнения работ вводится дополнительный коэффициент 1,5.
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