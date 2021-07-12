Услуги по изготовлению агитационной продукции ООО Рекламная Группа "ВСЁ про ВСЁ"

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ООО "Рекламная группа "ВСЁ про ВСЁ" уведомляет о готовности предоставлять услуги по изготовлению агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Кемеровской области созыва 2018-2023 годов по Мысковскому одномандатному избирательному округу № 22, а также депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Услуги предоставляются только после заключения договора и 100% предоплаты из избирательного фонда кандидата. НДС не предусмотрен. Стоимость услуг дизайнера - от 500 рублей за макет. Срок изготовления макета - 3-5 дней с момента оплаты. При срочности выполнения работ вводится дополнительный коэффициент 1,5.


Рекламная группа "ВСЁ про ВСЁ"
650000, г. Кемерово, ул.Кузбасская, 33а
Телефон: +7 384-2 75-55-55
E-mail: rg@vse42.ru
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