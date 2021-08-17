Условия жизни инвалида-колясочника в Кемерове заинтересовали следственный комитет

По данным следствия, проверка началась после того, как о своей проблеме 69-летний житель Кировского района Кемерова рассказал в социальных сетях. У мужчины ампутирована одна нога. До недавнего времени он самостоятельно передвигался на костылях, однако недавно из-за возраста стал использовать инвалидную коляску.

Дом, в котором проживает гражданин, не оборудован специальным пандусом, что стало большой проблемой для маломобильного человека. В связи с этим следствие запросило документы об условиях проживания инвалиду у местной администрации. В настоящее время решается вопрос об оснащении дома пандусом, а также о внесения мужчины в список нуждающихся в улучшении жилищных условия, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.