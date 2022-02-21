Условия для выдачи COVID-сертификатов изменились в России

0
Фото:  

Минздрав России изменил условия, по которым подтверждают определенный COVID-статус гражданина. Новведение вступило в силу 21 февраля.

Согласно вступившим в силу новым условиям, сертификаты станут доступны жителям, переболевшим коронавирусом и получившим антитела. Документ будет действителен полгода с момента получения результатов теста на COVID-19.

– <...> формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала, – уточняет Минздрав РФ.

В ведомстве уточнили, что повторная выдача сертификата по антителам не предусмотрена.


Отметим, что до таких изменений получение сертификатов было доступно лишь привитым от коронавируса, людей с медотводом и для переболевших COVID-19.


Сейчас же возможность получить документ будет и у тех жителей, кто переболел "неофицильно", а позже смог убедиться в этом с помощью результатов соответствующих анализов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33865

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined