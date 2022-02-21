Условия для выдачи COVID-сертификатов изменились в России

Согласно вступившим в силу новым условиям, сертификаты станут доступны жителям, переболевшим коронавирусом и получившим антитела. Документ будет действителен полгода с момента получения результатов теста на COVID-19.

– <...> формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала, – уточняет Минздрав РФ.

В ведомстве уточнили, что повторная выдача сертификата по антителам не предусмотрена.

Отметим, что до таких изменений получение сертификатов было доступно лишь привитым от коронавируса, людей с медотводом и для переболевших COVID-19.

Сейчас же возможность получить документ будет и у тех жителей, кто переболел "неофицильно", а позже смог убедиться в этом с помощью результатов соответствующих анализов.