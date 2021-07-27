«Условий нет»: кузбассовцы возмутились содержанием львов в передвижном зоопарке

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Жители Кемеровской области в Сети обсудили ролик, на котором запечатлены животные выездного зоопарка, прибывшего в пгт Яшкино, и обращение сотрудника учреждения с ними. Публикация вызвала негодование горожан.

Запись с информацией о животных появилась в одном из крупнейших новостных сообществ Кузбасса в Сети. В ее тексте сообщается, что зверей содержат в клетках в жаре и без воды. Для того, чтобы львы развлекали пришедших в зоопарк горожан, их тыкают палкой, что и было зафиксировано на видео, прикрепленное автором в записи в качестве доказательства слов.


Отреагировавшие на публикацию пользователи Сети, согласившись с мнением, что представленное в ролике «дикость», высказались, что подобные места лучше перестать посещать и вовсе, поскольку именно спрос на подобного рода «представления» и рождает соответствующие предложения.

Да!
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