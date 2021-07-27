«Условий нет»: кузбассовцы возмутились содержанием львов в передвижном зоопарке

Запись с информацией о животных появилась в одном из крупнейших новостных сообществ Кузбасса в Сети. В ее тексте сообщается, что зверей содержат в клетках в жаре и без воды. Для того, чтобы львы развлекали пришедших в зоопарк горожан, их тыкают палкой, что и было зафиксировано на видео, прикрепленное автором в записи в качестве доказательства слов.

Отреагировавшие на публикацию пользователи Сети, согласившись с мнением, что представленное в ролике «дикость», высказались, что подобные места лучше перестать посещать и вовсе, поскольку именно спрос на подобного рода «представления» и рождает соответствующие предложения.