Ушедший в лес седой кузбассовец с синим рюкзаком пропал без вести

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили в соцсетях о начале поисков пропавшего 24 мая Вавилонского Сергея Владимировича 1959 года рождения, проживающего в Анжеро-Судженском районе. Отмечается, что мужчина ушел в лес и не вернулся. Его поиски ведутся в районе станции Пихтач.

Некоторые приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, седые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были надеты кожаная куртка и сапоги коричневого цвета. Также с собой у кузбассовца был синий рюкзак с надписью "ЛДПР".

Волонтеры просят владеющих данными, где может находиться пропавший, позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.