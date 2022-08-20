Ушедший в лес подросток пропал без вести в Кузбассе

Садырев Роман Романович 2006 года рождения пропал без вести в деревне Карачарово Чебулинского муниципального округа. Юноша ушел в лес 18 августа текущего года и не вернулся.

Рост юного кузбассовца составляет 160 сантиметров. Телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны и черные резиновые сапоги, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.