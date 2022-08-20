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Ушедший в лес подросток пропал без вести в Кузбассе

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил об исчезновении 16-летнего жителя Кемеровской области. Юноша не вернулся из леса.

Садырев Роман Романович 2006 года рождения пропал без вести в деревне Карачарово Чебулинского муниципального округа. Юноша ушел в лес 18 августа текущего года и не вернулся.


Рост юного кузбассовца составляет 160 сантиметров. Телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, черные штаны и черные резиновые сапоги, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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