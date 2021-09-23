Ушедший в лес кузбассовец пропал без вести

В Кемеровской области начались поиски Уразова Владимира Дмитриевича 1974 года рождения, который 18 сентября ушел в лес и до сиз пор информации о его месте пребывания нет.

Житель поселка Старобочаты Беловского района, согласно ориентировке поисковиков, ростом 170 см, худощавый, кареглазый, волосы темно-русые с сединой. В последний раз его видели в футболке, спортивных штанах и шлепанцах.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пропавший, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.