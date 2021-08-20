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Ушедший от таксиста за деньгами новокузнечанин вернулся к нему с ножом

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Житель южной столицы Кузбасса после использования такси покинул машину и отправился якобы за деньгами, а вернувшись, начал угрожать извозчику холодным оружием.

Ночью новокузнечанин решил воспользоваться услугами такси, чтобы добраться до дома. Прибыв на необходимый адрес, он сообщил водителю, что ему необходимо подняться за наличными для оплаты проезда в жилище. Извозчик согласился подождать, однако испугался, когда горожанин вернулся обратно.

- Между пассажиром и таксистом случился конфликт, в результате которого задержанный начал угрожать потерпевшему и наносить удары по его авто, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

31-летнему автомобилисту удалось вовремя заблокировать двери транспорта. Впоследствии мужчина обратился к правоохранителям.


На сигнал отреагировали бойцы Росгвардии. Прибыв на место, они сразу же опознали подозреваемого: агрессор на их глазах продолжал бить машину холодным оружием. Его задержали. Как выяснилось, нарушителем порядка оказался ранее судимый 27-летний кузбассовец.


Для дальнейших разбирательств дебошира передали полицейским. Сумма ущерба, нанесенного им водителю, еще, как уточнили силовики, устанавливается.

Да!
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