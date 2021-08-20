Ушедший от таксиста за деньгами новокузнечанин вернулся к нему с ножом

Ночью новокузнечанин решил воспользоваться услугами такси, чтобы добраться до дома. Прибыв на необходимый адрес, он сообщил водителю, что ему необходимо подняться за наличными для оплаты проезда в жилище. Извозчик согласился подождать, однако испугался, когда горожанин вернулся обратно.

- Между пассажиром и таксистом случился конфликт, в результате которого задержанный начал угрожать потерпевшему и наносить удары по его авто, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

31-летнему автомобилисту удалось вовремя заблокировать двери транспорта. Впоследствии мужчина обратился к правоохранителям.

На сигнал отреагировали бойцы Росгвардии. Прибыв на место, они сразу же опознали подозреваемого: агрессор на их глазах продолжал бить машину холодным оружием. Его задержали. Как выяснилось, нарушителем порядка оказался ранее судимый 27-летний кузбассовец.

Для дальнейших разбирательств дебошира передали полицейским. Сумма ущерба, нанесенного им водителю, еще, как уточнили силовики, устанавливается.