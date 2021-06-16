Ушедший на рыбалку пенсионер пропал в Кузбассе

В Кузбассе начались поиски 68-летнего Суртаева Александра Михайловича. По информации волонтеров, пропал мужчина 1952 года рождения 15 июня – в этот день житель поселка Шушталеп оправился на рыбалку, однако не вернулся домой.



Его приметы: рост 165 сантиметров, имеет среднее телосложение, волосы седые, глаза голубые.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были одеты: серо-сиреневая рубашка в крупную клетку, темно-синие шорты, черные тапки или колоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего пенсионера, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.